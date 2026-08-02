Макаревич* снова готовится стать отцом, заявила Рынска

Беглый Макаревич* снова готовится стать отцом
Андрей Макаревич*. Фото: соцсети
Жена знаменитости носит под сердцем малыша, утверждают в соцсетях

В семье Андрея Макаревича*, судя по всему, ожидается пополнение. О том, что любимая женщина знаменитости Эйнат Кляйн вновь находится в интересном положении, сообщила журналистка Божена Рынска после личной встречи с парой в Юрмале.

По словам звезды социальных сетей, она увиделась с певцом во время его визита в Латвию. Артист выступил на музыкальном фестивале, а также организовал трехдневную выставку своих художественных работ в галерее Cube.

Журналистка рассказала, что музыкант без колебаний согласился расписать вазу прямо на глазах у гостей. Она также охарактеризовала его художественный стиль как намеренно грубый, эмоциональный и с подчеркнуто небрежной манерой исполнения.

Во время мероприятия светская львица пообщалась с супругой иноагента и их четырехлетним наследником Эйтаном. Позже в своем Telegram-канале она заявила, что жена музыканта находится в ожидании ребенка. Если эта информация подтвердится, у беглеца появится уже пятый наследник – у него есть дети и от предыдущих отношений.

*признан иностранным агентом на территории РФ

Источник: Telegram • Требует проверки
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