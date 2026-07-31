Роман, вирусное видео и $96 млн: что скандал говорит о закрытом мире Big Law

Скандал вокруг Wachtell показал, как личные отношения, карьерная власть и многомиллионные переходы сталкиваются внутри закрытого мира американского Big Law сегодня.

История началась с короткого ролика, снятого посторонним человеком на скамейке в Центральном парке Нью-Йорка.

На видео партнер элитной юридической фирмы Wachtell, Lipton, Rosen & Katz Натаниэль Каллертон целуется с Келси Боренцвейг – младшим юристом из той же судебной практики.

Ролик разошелся по социальным сетям, после чего личная жизнь двух адвокатов превратилась в корпоративное расследование, а затем оказалась связана с одним из крупнейших переходов партнеров между американскими юридическими фирмами за последнее время.

Financial Times сообщила, что Каллертона отправили в отпуск и исключили из группы юристов, переходивших из Wachtell в конкурирующую Gibson Dunn. Обе фирмы публично не раскрыли основания кадровых решений, а сами участники видео не дали подробных комментариев.

Через несколько дней New York Post добавила к истории еще один сюжет. Издание заявило со ссылкой на неназванные источники, что руководитель судебной практики Wachtell Уильям Савитт и старший партнер Сара Эдди ранее состояли в романтических отношениях.

Независимого подтверждения этому утверждению нет. Савитт отрицал, что отношения можно назвать супружеской изменой, а источники таблоида утверждали, что они начались после его разъезда с женой и не нарушали внутренних правил фирмы.

Проверенные факты отделены от сообщений источников

Официально подтверждено, что Савитт, Эдди и еще четыре партнера покинули Wachtell и присоединились к нью-йоркскому офису Gibson Dunn.

Савитт получил должность сопредседателя глобальной судебной практики новой фирмы. Gibson Dunn назвала перешедшую группу одной из наиболее опытных американских команд в области корпоративных споров, слияний, управления компаниями и судебных разбирательств.

Reuters охарактеризовал переход как редкий удар по Wachtell – фирме, известной низкой текучестью партнеров и одной из самых высоких прибылей на партнера в мире.

По данным агентства, средняя прибыль партнера Wachtell составляла более $12 млн в год, тогда как у Gibson Dunn показатель находился примерно на уровне $8,9 млн. Переход Савитта поэтому выглядит не обычной сменой работодателя, а дорогой попыткой конкурента приобрести целую готовую практику.

New York Post утверждает, что Савитту гарантировали около $32 млн ежегодно и $96 млн за три года.

Но эта сумма не подтверждена ни Gibson Dunn, ни самим юристом. Более того, источник, названный изданием близким к ситуации, заявил, что цифра даже приблизительно не соответствует действительности. Поэтому заголовки о "пакете почти на $100 млн" следует воспринимать как неподтвержденную оценку, а не установленный размер контракта.

Почему один служебный роман почти не повлиял на карьеру, а другой мог стоить миллионов

Разница между двумя историями заключается не только в публичности.

По версии источников New York Post, Эдди была старшим партнером команды и не находилась в непосредственном подчинении Савитта. Издание также утверждает, что в Wachtell не существовало общего запрета на отношения между коллегами.

Каллертон, напротив, был партнером, а Боренцвейг – младшим юристом, работавшим в той же группе.

New York Post связывает отмену его предполагаемого перехода в Gibson Dunn не столько с самим поцелуем, сколько с выявленной служебной иерархией. Financial Times подтверждает, что Каллертон должен был присоединиться к группе Савитта, но его переход сорвался после распространения видео.

Романтические отношения между взрослыми коллегами сами по себе не являются незаконными.

Проблема возникает, когда один человек влияет на распределение заданий, оценку работы, оплату, продвижение или увольнение другого. Тогда даже добровольная связь создает риск фаворитизма, давления и последующего спора о том, насколько свободным было согласие.

Американская ассоциация юристов отмечает, что многие фирмы вводят специальные правила именно из-за дисбаланса власти между партнером и младшим сотрудником. В отдельных организациях обнаружение связи между партнером и подчиненным может привести к уходу одного из участников.

По данным SHRM, почти половина американских работников когда-либо состояла в служебных отношениях, однако большинство скрывало их. При этом только около трети работодателей имеют четко прописанные правила, а остальные разбирают подобные случаи индивидуально или вообще не устанавливают специальной политики.

Согласие не устраняет корпоративный риск

Даже если оба участника считают отношения добровольными, фирма должна учитывать интересы остальных сотрудников.

Коллеги могут подозревать, что один из партнеров получает более выгодные дела, быстрее продвигается или избегает критики. Подобные подозрения способны разрушать доверие внутри команды, даже когда фактического фаворитизма не было.

Особенно чувствительна эта проблема в юридических фирмах, где партнеры одновременно выступают владельцами бизнеса, руководителями и людьми, оценивающими работу младших юристов.

Американская комиссия по равным возможностям трудоустройства не считает обычные взаимные отношения автоматически домогательством. Но юридический риск возрастает, когда внимание становится нежелательным либо отказ от отношений влияет на повышение, оплату, перевод или увольнение.

Поэтому работодатели часто требуют сообщать о связи, если между участниками существует служебная зависимость.

После раскрытия информации одному из сотрудников могут сменить руководителя, перевести его в другую группу или исключить возможность участия партнера в решениях о карьере второго человека.

Такой механизм не запрещает личные отношения, но пытается убрать конфликт интересов до того, как он станет судебным или репутационным кризисом.

Скандал совпал с войной за самых прибыльных юристов

Переход команды Савитта важен независимо от сообщений о личных отношениях.

Вместе с ним Gibson Dunn получила специалистов, участвовавших в крупных корпоративных процессах, включая судебную победу OpenAI и Сэма Альтмана над Илоном Маском.

Савитт и Эдди были названы The American Lawyer "юристами недели" после единогласного решения присяжных в пользу OpenAI. В официальном материале Wachtell они представлены как ведущие адвокаты команды, добившейся отклонения требований Маска.

Reuters также отмечает, что Савитт представлял Twitter в процессе, заставившем Маска завершить покупку социальной сети за $44 млрд.

Таким образом, Gibson Dunn приобретает не просто известных адвокатов, а отношения с крупными клиентами, накопленную судебную репутацию и команду, способную вести дела стоимостью в десятки миллиардов долларов.

В традиционной модели Wachtell партнеры редко покидали фирму, а доходы распределялись внутри устойчивого коллектива.

Современный рынок все больше напоминает профессиональный спорт: конкуренты предлагают ведущим юристам индивидуальные гарантии, руководящие должности и возможность забрать с собой сформированную команду.

На таком рынке личная репутация становится частью финансового актива. Скандал, который раньше мог остаться внутренним делом фирмы, теперь способен изменить условия перехода стоимостью в миллионы долларов.

Вирусное видео заменило внутреннюю проверку

Ни Wachtell, ни Gibson Dunn не сообщили, что сами обнаружили возможный конфликт интересов до публикации ролика.

Карьерные последствия начались после того, как незнакомый человек снял коллег на телефон, разместил запись в TikTok, а пользователи определили их личности и работодателя.

Это создает отдельную этическую проблему.

Публичное место не гарантирует полной приватности, однако возможность снять человека не означает, что публикация его личного момента является общественно необходимой. Большая часть аудитории обсуждала не корпоративное управление, а возраст участников, внешность и предполагаемые семейные обстоятельства.

В результате социальная сеть фактически провела расследование раньше работодателя, не имея доступа ни к внутренним правилам фирмы, ни к информации о согласии, подчиненности и реальном влиянии отношений на карьерные решения.

Но для работодателя происхождение информации уже не имеет решающего значения.

Как только ролик набирает миллионы просмотров, фирма вынуждена оценивать не только факт возможного нарушения, но и реакцию клиентов, партнеров и будущих сотрудников.

Таблоидный сюжет скрывает более серьезный вопрос

New York Post подает историю прежде всего как череду служебных романов внутри одной юридической команды.

Но подтвержденные обстоятельства позволяют увидеть более важную проблему: элитные фирмы часто не успевают адаптировать внутреннее управление к росту стоимости отдельных партнеров и скорости распространения информации.

Юрист может контролировать многомиллиардный процесс, руководить младшими сотрудниками, участвовать в распределении партнерской прибыли и одновременно вести переговоры о переходе к конкуренту.

Если в эту систему добавляются личные отношения, фирме необходимы прозрачные правила раскрытия конфликтов и независимый канал рассмотрения жалоб.

Отсутствие формального запрета не означает отсутствие риска. Оно лишь переносит решение на момент, когда скандал уже стал публичным и любая реакция выглядит либо запоздалой, либо избирательной.

Главный актив Big Law – доверие

Пока нет оснований утверждать, что отношения, описанные New York Post, повлияли на судебные решения, распределение гонораров или качество работы команды.

Также нельзя считать подтвержденными ни размер предполагаемого контракта Савитта, ни все подробности личной жизни упомянутых юристов.

Однако история уже повлияла на рынок.

Один партнер возглавил судебную практику конкурирующей фирмы вместе с пятью коллегами. Другой, по сообщениям СМИ, лишился возможности присоединиться к той же группе и оказался в отпуске на время проверки.

Скандал показывает, что в закрытом мире американского Big Law профессиональная и личная репутация больше не существуют отдельно.

Клиенты доверяют адвокатам конфиденциальные документы, стратегические решения и сделки стоимостью в миллиарды долларов. Поэтому даже частная история становится корпоративной, когда она создает сомнения в независимости руководителя, справедливости карьерных решений или способности фирмы контролировать собственных партнеров.

Настоящая цена подобных эпизодов измеряется не только потерянным контрактом или предполагаемыми $96 млн.

Она определяется тем, насколько быстро юридическая фирма способна убедить сотрудников и клиентов, что личные связи не управляют профессиональными решениями.