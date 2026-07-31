Убита российская модель и телеведущая Наталья Божук

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Трагедия, случившаяся с 39-летней телеведущей и моделью Натальей Божук, потрясла Подмосковье и всю Россию. История исчезновения эффектной блондинки закончилась страшной развязкой. Спустя несколько дней поисков ее тело обнаружили спрятанным в сумке в одном из населенных пунктов Подмосковья. Следствие считает главным подозреваемым ее сожителя, который, по предварительным данным, успел выехать за пределы РФ и сейчас находится в розыске.
Собака вывела родных на место трагедии
17 июля Наталья ушла на прогулку со своей собакой Луной и больше домой не вернулась. Близкие безрезультатно искали женщину и ее питомца, который, как выяснилось позже, несколько дней бродил один.
Все изменилось после того, как местные жители нашли собаку возле хозяйственной постройки и разместили фотографии в районном чате. Родственники сразу поняли, что это Луна, приехали на место и во время поисков обнаружили большую дорожную сумку, в которой находилось тело Натальи.
Следователи уже возбудили уголовное дело. Сейчас специалисты проводят необходимые экспертизы и восстанавливают полную картину произошедшего.
Подозреваемый покинул страну
По данным правоохранительных органов, мужчина, которого считают причастным к преступлению, вскоре после случившегося вылетел в Турцию. Его местонахождение устанавливается, поиски продолжаются с привлечением международных механизмов розыска.
Красавица только начинала новую жизнь
До переезда в Москву Наталья жила во Владивостоке, получила диплом психолога, однако позже решила полностью изменить свою жизнь и профессию. Она добилась успеха в модельной индустрии, отличилась на конкурсе "Миссис Россия", открыла собственное агентство и освоила профессию телеведущей, окончив школу "Останкино".
После непростого развода Наталья решила начать жизнь с чистого листа. Она строила карьеру на телевидении, работала стилистом и активно развивала новые проекты. Друзья вспоминают, что она была энергичным, открытым человеком и строила большие планы на будущее, которым уже не суждено осуществиться…
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