Лимонад из персиков с мятой и газировкой в жаркий день

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В жаркий день хороший лимонад должен не спорить с летом, а договариваться с ним. Персик дает сладость и бархатный аромат, лимон возвращает бодрость, мята охлаждает даже до первого глотка, а газировка делает напиток праздничным без лишнего сиропного веса.
Главное – не превращать персики в варенье. Их нужно лишь слегка размять с сахаром и лимонным соком, чтобы появился сок. Тогда вкус останется свежим, как фрукт, разломленный над раковиной.
Шаг 1
Персики нарежьте кусочками. Если кожица грубая, снимите ее после короткого ошпаривания кипятком.
Шаг 2
Сложите фрукты в кувшин, добавьте сахар, сок половины лимона и несколько листиков мяты. Разомните ложкой, чтобы персики пустили сок.
Шаг 3
Оставьте основу на 10-15 минут. За это время сахар растворится, а мята отдаст аромат без травяной горечи.
Шаг 4
Добавьте лед, оставшиеся дольки лимона и залейте холодной газированной водой. Перемешайте один раз, не выбивая пузырьки.
Шаг 5
Подавайте сразу, пока напиток шипит и кувшин покрыт холодными каплями.
Этот лимонад хорош не только вкусом. Он еще и выглядит так, будто лето наконец налило себе полный стакан и село у окна передохнуть.
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