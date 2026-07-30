Лимонад из персиков с мятой и газировкой в жаркий день

Лимонад из персиков с мятой и газировкой в жаркий день
Лимонад из персиков с мятой и газировкой в жаркий день
Персиковый лимонад с мятой получается мягким, солнечным и освежающим, если не варить фрукты долго, а только раскрыть их сок и аромат.

В жаркий день хороший лимонад должен не спорить с летом, а договариваться с ним. Персик дает сладость и бархатный аромат, лимон возвращает бодрость, мята охлаждает даже до первого глотка, а газировка делает напиток праздничным без лишнего сиропного веса.

Главное – не превращать персики в варенье. Их нужно лишь слегка размять с сахаром и лимонным соком, чтобы появился сок. Тогда вкус останется свежим, как фрукт, разломленный над раковиной.

Ингредиенты

  • спелые персики – 4 штуки;
  • лимон – 1 штука;
  • сахар или мед – 2-3 ст. л.;
  • мята – 4 веточки;
  • газированная вода – 1 л;
  • лед – по вкусу;
  • персиковые дольки – для подачи.


Пошаговый рецепт

Шаг 1

Персики нарежьте кусочками. Если кожица грубая, снимите ее после короткого ошпаривания кипятком.

Шаг 2

Сложите фрукты в кувшин, добавьте сахар, сок половины лимона и несколько листиков мяты. Разомните ложкой, чтобы персики пустили сок.

Шаг 3

Оставьте основу на 10-15 минут. За это время сахар растворится, а мята отдаст аромат без травяной горечи.

Шаг 4

Добавьте лед, оставшиеся дольки лимона и залейте холодной газированной водой. Перемешайте один раз, не выбивая пузырьки.

Шаг 5

Подавайте сразу, пока напиток шипит и кувшин покрыт холодными каплями.

Варианты

  • для более яркого цвета добавьте несколько ягод малины;
  • мед кладите только в теплую фруктовую основу, не в ледяную воду;
  • часть газировки можно заменить холодным зеленым чаем;
  • не держите мяту в кувшине целый день, она темнеет.

Этот лимонад хорош не только вкусом. Он еще и выглядит так, будто лето наконец налило себе полный стакан и село у окна передохнуть.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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