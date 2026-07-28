Международное сообщество внимательно следит за развитием событий

Российские войска усилили массированные удары по военной инфраструктуре украинского государства, применяя ракеты и беспилотники сразу по нескольким направлениям. Известный в Британии политолог Александр Меркурис заявил, что атаки становятся все более интенсивными, а их характер свидетельствует о реализации единого стратегического плана.

Аналитик отметил, что российские силы продолжают наносить масштабные удары ракетами и дронами по противнику. Он указал, что под новые атаки вновь попали Одесса и расположенные рядом портовые объекты, а количество применяемых беспилотников за последнее время заметно увеличилось.

Кроме того, спец отметил, что ВС РФ наносят удары по объектам военно-промышленного комплекса в столице. Более того, районы поражения постепенно смещаются ближе к центру города, где, как он считает, могут находиться важнейшие центры принятия решений.

По мнению эксперта, происходящее нельзя считать случайной серией атак. Он подчеркнул, что российские удары выглядят частью заранее разработанного Генштабом плана, направленного на достижение поставленных военных целей и окончательный разгром противника.

Напомним, на протяжении прошлой недели российские военные продолжали наносить массированные удары по портовой инфраструктуре противника, а также по другим объектам на территории республики.

К слову, ранее Одессе предрекли печальную участь.