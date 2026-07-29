Дочь Тома Круза навсегда отказалась от фамилии знаменитого отца

Дочь Тома Круза навсегда отказалась от фамилии знаменитого отца
Сури Ноэль. Фото: www.legion-media.ru
Сури поставила жирную точку в отношениях со звездным родителем

Отношения Тома Круза с дочерью, похоже, окончательно разорваны. Сури не просто перестала общаться с актером, а официально отказалась от его фамилии. Девушка решила строить собственную жизнь без самого известного элемента своей биографии – громкого имени знаменитого отца.

Как выяснили американские журналисты, 20-летняя девушка во всех официальных документах теперь фигурирует как Сури Ноэль. Звездная наследница выбрала второе имя своей матери Кэти Холмс в качестве фамилии. По информации Page Six, именно под этим именем девушка оформила документы в Университете Карнеги – Меллона. Издание утверждает, что юридически смена фамилии была завершена незадолго до начала учебы, хотя в кругу друзей девушка представляется как Ноэль уже несколько лет.

Разрыв между ближайшими родственниками начался после развода актера с Кэти Холмс в 2012 году. Тогда шестилетняя девочка осталась жить с матерью, которая добилась единоличной опеки. В американских СМИ неоднократно сообщалось, что причиной распада семьи стали разногласия вокруг саентологии, которую много лет проповедует звездный артист, а также его стремление полностью контролировать жизнь близких.

За прошедшие годы отношения отца и дочери так и не восстановились. Их последние совместные фотографии были сделаны еще в 2012 году во время поездки в Диснейленд. С тех пор актер и наследница ни разу не появлялись вместе на публике, сообщает женский журнал "Клео.ру".

При этом сворачивать с творческого пути знаменитых родителей Сури не собирается. Девушка уже начала строить актерскую карьеру самостоятельно и получила главную роль в студенческой постановке мюзикла "Середина лета". Судя по всему, добиваться успеха она намерена без громкой фамилии и без помощи знаменитого отца.

К слову, ранее стало известно о грандиозном возвращении в Голливуд Джонни Деппа.

Источник: Page Six ✓ Надежный источник
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