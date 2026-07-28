Джонни Депп триумфально вернулся в Голливуд после восьми лет изгнания

Фанаты в восторге от камбэка знаменитости

Джонни Депп спустя восемь лет вновь получил главную роль в крупном голливудском проекте. Возвращение актера стало одним из самых обсуждаемых событий в киноиндустрии: после громкого судебного противостояния и многолетнего исчезновения из студийных блокбастеров он снова выходит на вершину кино-Олимпа.

В первом трейлере новой экранизации "Эбенезер: Рождественская история" звезда появился в образе Эбенезера Скруджа. Герой произносит фразу "Хорошо вернуться", и создатели фильма явно обыграли ее как символическое возвращение самого актера в большое голливудское кино. В день выхода трейлера Депп неожиданно появился перед поклонниками в Сан-Диего в полном гриме своего персонажа.

До этого последним крупным студийным проектом с участием актера был фильм, вышедший еще в 2018 году – "Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда". Несмотря на то, что знаменитость продолжал сниматься в независимом кино, заниматься музыкой и творчеством, путь в дорогостоящие голливудские проекты для него оказался закрыт.

Проблемы начались из-за громкого конфликта с бывшей супругой Эмбер Херд. После обвинений в домашнем насилии актер столкнулся с серьезными репутационными потерями, лишился ряда ролей и оказался отстранен от крупнейших киностудий. Об этом напоминает женский журнал "Клео.ру".

Позже судебное разбирательство в США завершилось в его пользу: присяжные признали несколько заявлений Херд клеветническими и обязали ее выплатить бывшему компенсацию. После этого отношение к актеру стало постепенно меняться, а его возвращение в Голливуд было делом времени.

К слову, ранее стало известно, что Анджелина Джоли готова навсегда покинуть США.