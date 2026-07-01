Джоли рассказала о личной жизни после разрыва с Питтом

Звезда тяжело пережила скандальный развод

В течение почти десятилетия после громкого расставания с Брэдом Питтом Анджелина Джоли не задумывалась о личной жизни – звезда фактически поставила крест на любовной сфере. Актриса призналась, что за все это время не позволяла себе даже свиданий, полностью посвятив себя детям и многолетней судебной войне с бывшим супругом.

В новом интервью кумир миллионов рассказала, что развод оказался для нее гораздо тяжелее, чем многие могли представить. Соответствующее заявление было подано еще в 2016 году, однако окончательно все юридические вопросы бывшие супруги закрыли лишь в конце 2024-го. Все эти годы, по словам актрисы, были посвящены семье, без мысли о новых отношениях.

Звезда также призналась, что пережитые события сильно изменили ее. Она отметила, что жизнь во многом надломила ее, однако сейчас приходит время заново учиться жить для себя. Об этом пишет женский журнал "Клео.ру".

Актриса рассказала, что взрослеющие дочери помогают ей иначе взглянуть на многие вещи. Наблюдая за ними, она все чаще задумывается о том, что не хотела бы, чтобы они однажды потеряли то, чего лишилась она сама.

К слову, ранее в социальных сетях активно обсуждали необычные перемены во внешности актрисы.