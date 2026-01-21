Психолог назвала жалобы Бруклина Бекхэма на родителей спектаклем

Психолог назвала жалобы Бруклина Бекхэма на родителей спектаклем
Дэвид и Бруклин Бекхэм. Фото: соцсети
Молодой человек не хочет общаться с родственниками

Психолог Александра Миллер резко высказалась о публичных откровениях Бруклина Бекхэма, который в соцсетях жалуется на давление со стороны своих знаменитых родителей – Дэвида и Виктории Бекхэм. По мнению специалиста, происходящее больше похоже на тщательно разыгранное представление, чем на реальный семейный конфликт.

Специалист обратила внимание на то, что подобные заявления делаются не в кабинете психотерапевта, а на глазах у миллионов подписчиков. В такой форме, отмечает она, речь идет не о поиске понимания или помощи, а о привлечении внимания и создании шума вокруг собственной персоны.

Психолог подчеркнула, что говорить о стремлении к независимости странно в ситуации, когда вся жизнь человека давно встроена в публичную систему договоров, брендов и обязательств. По ее оценке, Бруклин не вышел из-под контроля, а лишь сменил тех, кто формирует его образ и принимает ключевые решения – вместо родителей этим теперь занимаются супруга и специалисты по пиару.

Также Миллер отметила, что зрелая позиция предполагает личный диалог и попытку решить разногласия напрямую. Публичные многословные посты лишь усиливают конфликт и выглядят как спектакль, а не как шаг к примирению.

Ранее сообщалось, что Бруклин Бекхэм предложил членам семьи общаться с ним исключительно через юристов, что подогрело обсуждение этой истории в медиапространстве.

