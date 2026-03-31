Джоли спровоцировала слухи о неудачной пластике после выхода в свет

Сторонники этой теории считают, что актриса перетянула себе веки

В соцсетях разгорелся спор: выход Анджелины Джоли заставил аудиторию гадать, не стало ли ее преображение следствием неудачной пластики. Поводом стал выход актрисы на мероприятии Tom Ford в Шанхае.

Анджелина выглядела вполне естественно и идеально: в белом шелковом костюме с красной помадой. Вполне в своем стиле. Однако в комментариях начали обсуждать внешность звезды: фанатам показалось, что та выглядит как-то иначе.

Многие принялись все списывать на усталость, а другие назвали причиной пластику или, как минимум, косметологические процедуры.

"Глаза перетянуты внизу", "Веки не закрываются до конца", "Нижняя блефаропластика, да", – приводит женский журнал "Клео.ру" комментарии сторонников теории о пластической операции Джоли.

Хотя сама Джоли опровергала слухи о пластике, говоря, что ничем таким не пользовалась и вряд ли изменит свое мнение в будущем.

А вот Дженнифер Лопес в 56 лет решила, что пластика – отличный способ сохранить молодость и привлекательность. Певица недавно шокировала зрителей, продемонстрировав увеличенную грудь. По ряду данных, экс-супруга Бена Аффлека намерена основательно "реорганизовать" свою внешность в 2026-м.