Mash: Лепс отказывается от больших концертов из-за дыхательной инфекции

Врачи прописали певцу курс гормональных инъекций на полгода

У 63-летнего певца Григория Лепса диагностировали инфекцию дыхательных путей, которая дала осложнение на бронхи. Артиста мучает сильный кашель. Из-за длительного приема гормональных препаратов у него перестали нормально работать надпочечники, сообщает Telegram-канал Mash.

Врачи прописали Лепсу курс гормональных инъекций на полгода. Певец регулярно делает уколы и капельницы – это временная мера, чтобы он мог выходить на сцену и петь. Однако полноценные двухчасовые концерты даются ему тяжело. От крупных шоу приходится отказываться. Сейчас артист сосредоточился на частных мероприятиях и корпоративах, где выступает не дольше 40 минут.

Перед каждым выходом на сцену Лепсу приходится прокапываться и делать гормональные уколы, чтобы не сорвать голос. Параллельно он занимается онлайн-вокалом с педагогом для восстановления связок.

Надпочечники перестали вырабатывать гормоны, организм тяжело реагирует на стресс. Певец находится под постоянным наблюдением врачей. Ранее он уже перенес три операции на голосовых связках.

Несмотря на проблемы со здоровьем, Лепс строит планы на будущее. В марте он признавался, что мечтает стать отцом еще раз – хотел бы родить мальчика и девочку. Правда, с кем именно, пока не знает.