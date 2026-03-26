Аврора Киба выложила в соцсетях совместное фото с избранником

Аврора подогрела слухи об отношениях с родственником президента Азербайджана

20-летняя Аврора Киба, с которой Григорий Лепс расстался в начале года, опубликовала в соцсетях фото с новым мужчиной. На снимке она обнимает избранника в отражении картины, позируя в белой куртке и с сумкой Hermes.

Личность спутника девушка не раскрывает, но поклонники обратили внимание, что он очень похож на Рустама Гаджиева – 36-летнего миллионера, племянника президента Азербайджана Ильхама Алиева, о котором мы писали ранее.

Предполагаемую пару уже замечали вместе на отдыхе, а последний день карнавала в Рио они провели в вип-ложе, держась за руки.

О романе Лепса и Авроры Кибы стало известно летом 2024 года. Певец делал ей предложение, дарил украшения и сотни цветов, но в начале 2026-го пара рассталась.

После расставания с Лепсом Аврора не стала молчать. В своем реалити-шоу "Кибаленд" она с иронией прокомментировала слухи о том, что их отношения были "контрактными". "У нас с Гришкой просто полная совместимость по крови. Он просто попросил меня ходить рядом и быть его донором в случае чего", – пошутила девушка, а затем уже серьезно объяснила: даже при искренних чувствах построить отношения мешают разница в образе жизни, принципах и взглядах на семью.