Лепс рассказал, как относится к бывшей теще после развода с Шаплыковой

"Любил и люблю": Лепс раскрыл, как общается с бывшей тещей после развода
Григорий Лепс. Фото: АГН Москва
Мать его экс-супруги, говорит певец - замечательная женщина

Григорий Лепс признался, что до сих пор находится в отличных отношениях со своей тещей (бывшей при этом певец ее не назвал). К матери Анны Шаплыковой, его бывшей супруги, у него очень теплые чувства.

"Я свою тещу очень любил и люблю. Замечательная женщина", – говорит артист.

Житейские отношения, рассудил Лепс в беседе с женским журналом "Клео.ру", бывают непростыми. Однако на человеческом уровне, говорит он, с матерью его бывшей жены все складывается отлично.

"<...> вероятно, так складываются судьбы, другого ответа нет. Я ей благодарен за все", – признался певец.

По слухам, Лепс до сих пор испытывает чувства к Шаплыковой, которой приобрел дом. Общение между ними не прекратилось. Однако, писали ранее, из-за общения Григория с Авророй Кибой ни о каком сближении не могло быть и речи.

Недавно певец отреагировал на слухи о романе своей бывшей невесты с племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым – Григорий заявил, что Авроре Кибе надо "гордиться таким человеком". Хотя и подчеркнул, что за жизнью 20-летней студентки не следит.

Источник: "Клео.ру" ✓ Надежный источник
По теме

"Все идет не по плану": огромным потерям США в Иране нашли объяснение

Ожидания Белого дома разбились о реальность

Иран пообещал месть США за удар по своему фрегату

В Тегеране даст ответ за атаку на судно, которое находилось в международных водах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей