Лепс рассказал, как относится к бывшей теще после развода с Шаплыковой

Мать его экс-супруги, говорит певец - замечательная женщина

Григорий Лепс признался, что до сих пор находится в отличных отношениях со своей тещей (бывшей при этом певец ее не назвал). К матери Анны Шаплыковой, его бывшей супруги, у него очень теплые чувства.

"Я свою тещу очень любил и люблю. Замечательная женщина", – говорит артист.

Житейские отношения, рассудил Лепс в беседе с женским журналом "Клео.ру", бывают непростыми. Однако на человеческом уровне, говорит он, с матерью его бывшей жены все складывается отлично.

"<...> вероятно, так складываются судьбы, другого ответа нет. Я ей благодарен за все", – признался певец.

По слухам, Лепс до сих пор испытывает чувства к Шаплыковой, которой приобрел дом. Общение между ними не прекратилось. Однако, писали ранее, из-за общения Григория с Авророй Кибой ни о каком сближении не могло быть и речи.

Недавно певец отреагировал на слухи о романе своей бывшей невесты с племянником президента Азербайджана Рустамом Гаджиевым – Григорий заявил, что Авроре Кибе надо "гордиться таким человеком". Хотя и подчеркнул, что за жизнью 20-летней студентки не следит.