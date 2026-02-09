Лепс в грубой форме отказался поздравлять женщин с 8 Марта

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Популярный российский исполнитель Григорий Лепс неожиданно резко высказался на тему 8 Марта и оскорбил всех представительниц прекрасного пола. Он в грубейшей форме объявил, что поздравлять женщин с этим праздником не собирается. Заявление прозвучало на юбилейном концерте Аниты Цой и вызвало бурную реакцию на просторах интернет-пространства.
В своей речи музыкант в крайне эмоциональной форме заявил, что история происхождения этого весеннего праздника и его символы ему безразличны. Он объявил, что не считает 8 Марта поводом для поздравлений и позволил себе резкие, обсценные формулировки – пожилой артист послал всех девушек на три буквы, чем шокировал многих
Позже звезду спросили о его отношениях с Авророй Киба. В ответ артист подчеркнул, что отныне не следит за жизнью студентки и считает ее взрослым и самостоятельным человеком, способным принимать решения без его участия.
Ранее стало известно, что пара рассталась во время совместного отдыха в Таиланде.
Комик-политик выступил с разгромной тирадой