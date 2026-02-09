Лепс в грубой форме отказался поздравлять женщин с 8 Марта

Лепс публично обматерил всех россиянок
Григорий Лепс. Фото: АГН "Москва"
Артист сделал весьма странное заявление

Популярный российский исполнитель Григорий Лепс неожиданно резко высказался на тему 8 Марта и оскорбил всех представительниц прекрасного пола. Он в грубейшей форме объявил, что поздравлять женщин с этим праздником не собирается. Заявление прозвучало на юбилейном концерте Аниты Цой и вызвало бурную реакцию на просторах интернет-пространства.

В своей речи музыкант в крайне эмоциональной форме заявил, что история происхождения этого весеннего праздника и его символы ему безразличны. Он объявил, что не считает 8 Марта поводом для поздравлений и позволил себе резкие, обсценные формулировки – пожилой артист послал всех девушек на три буквы, чем шокировал многих

Позже звезду спросили о его отношениях с Авророй Киба. В ответ артист подчеркнул, что отныне не следит за жизнью студентки и считает ее взрослым и самостоятельным человеком, способным принимать решения без его участия.

Ранее стало известно, что пара рассталась во время совместного отдыха в Таиланде.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
