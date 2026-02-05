Татьяна Брухунова пытается примириться с Евгением Петросяном из-за давней ссоры

Неслучайно оба улетели в отпуск без детей и нянь

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова решили устроить себе романтический отдых – неслучайно звездная пара улетела без детей. Оба стараются улучшить отношения на фоне разногласий, которые возникли несколько месяцев назад. Об этом сообщает телеграм-канал "Свита Короля".

После ссор оба, кажется, отдалились друг от друга. Брухунова обращалась к семейному консультанту. Там ей рекомендовали больше времени проводить с супругом, спокойно обходиться с ним, стараясь не напрягать и не расстраивать.

Татьяна решила сильно постараться: организовала возлюбленному день рождения, отправив на каникулы детей. А затем оба слетали в отпуск без детей, нянь и тещи, говорят знакомые пары.

Ссора произошла еще летом – сатирик обвинил супругу в том, что та перестала заниматься детьми, ударилась в потребление, скупая дорогие вещи, и постоянно ссорится с кем-то в социальных сетях. Тогда же Петросян выдвинул предупреждение: жене не видать ни семьи, ни наследства, если она не изменится в ближайшее время.

И – самое страшное – Петросян после этого начал сомневаться в Брухуновой как в матери его детей, которая сможет позаботиться о наследниках. С тех пор она старается: возит с собой детей, обходится без ссор в социальных сетях и "не покупает ничего за миллионы". Подробнее о конфликте звездной пары мы писали ранее.