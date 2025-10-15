Брухунова разругалась с Петросяном: всему виной деньги

Брухунова разругалась с Петросяном: всему виной деньги
Фото: соцсети
Сложности в браке начались не так давно

Источники, близкие к семейству Татьяны Брухуновой и Евгения Петросяна утверждают, что между супругами появились серьезные проблемы в отношениях. Особенно они обострились после дня рождения дочки Матильды.

Знакомые говорят, что на каждый праздник своих детей Татьяна получает от мужа дорогой подарок и цветы. Петросян старается баловать молодую зазнобу, поэтому на презенты денег не жалеет. Однако в этом году на фоне разных взглядов на семейный бюджет он решил оставить жену без внимания.

"Девочка свой подарок получила, а Таня нет. Хорошо, что ей друзья и поклонники маленькие презенты прислали, а то совсем грустно. Она так ждала этого дня, верила, надеялась", – призналась приятельница Брухуновой.

Поговаривают, что в последнее время Петросяна не устраивают непомерные аппетиты супруги. Он недоволен тем, что она тратит слишком много денег и ведет чрезмерно роскошную жизнь. Ходили слухи, что из-за этого артист даже готов лишить Татьяну наследства, если не получится убедить ее тратить меньше. Сама Брухунова уверяет, что подобные заявления не имеют ничего общего с действительностью, называя все новости о разладе с Петросяном "чепухой".

Источник: Telegram
