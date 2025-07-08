"Лентяйка!": россиян возмутило поведение жены Петросяна

Блогера раскритиковали за излишнюю избалованность

Татьяна Брухунова снова спровоцировала народный гнев своим недавним признанием. Супруга Петросяна поделилась в соцсетях, что давно мечтала попасть на лекцию о моде в Санкт-Петербурге, но не смогла из-за высоких цен на такси.

По словам Брухуновой, долгое время у нее не получалось вызвать автомобиль к своему дому и отправиться на мероприятие. Когда это все же получилось, то ценник на поездку в полтора квартала дорос до 3,5 тысяч рублей. В итоге она приняла решение никуда не идти.

"Как вы спите после такого, это ж хамство, свинство!" – возмутилась жена юмориста по поводу работы сервисов в соцсетях.

Однако, несмотря на социальный посыл, поддержки у народа Татьяна не нашла. Напротив, россияне были возмущены тем, что Брухунова не смогла пешком пройти полторы улицы, а проблема с такси настолько ее раздосадовала, что она решила остаться дома.

"Зажрались вы, Татьяна! Встали бы да ножками прошлись",

"Лентяйка, тьфу!",

"Ужас, давайте рыдать всей маршруткой из-за бедной Брехуновой. Какое сложное испытание она пережила!",

"Так хотела на лекцию, что даже халат не переодела, такси подвело, сказочница", – возмущается народ.

Ранее поведение Лолиты на концерте в Москве возмутило россиян.