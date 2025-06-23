Дворцов назвал жену Петросяна лживой и лицемерной женщиной

Далеко не всем нравится молодая супруга юмориста

Продюсер Сергей Дворцов резко высказался о супруге юмориста Евгения Петросяна – Татьяне Брухуновой. По его мнению, именно из-за своего скандального характера и спорной репутации она так и не смогла занять прочное место в светском обществе. Эксперт по звездной тусовке утверждает, что давно испытывает к ней отвращение и не скрывает своей позиции.

Он считает женщину лицемерной и нечестной и уверяет, что она полностью подчинила себе жизнь комика. По его словам, именно она изолировала артиста от друзей и коллег. В шоу-бизнесе, по мнению продюсера, звезду считают конфликтной личностью с "нерукопожатной" репутацией.

По мнению продюсера, юморист продолжает работать и в преклонном возрасте, только чтобы обеспечить супруге комфортную жизнь и сохранить прежний доход.