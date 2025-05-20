Дворцов заявил, что Брухунова рассорила Петросяна с друзьями

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Стало известно, почему Евгений Петросян в последние годы отдалился от своих старых друзей и коллег. По мнению продюсера Сергея Дворцова, ключевую роль в этом сыграла его молодая супруга Татьяна Брухунова, которая, как он выразился, умело выстроила вокруг артиста замкнутый круг влияния.
Продюсер считает, что за десять лет в роли директора девушка постепенно устранила из окружения мужа всех, кто мог на него влиять, включая деловых партнеров и близких друзей. По его словам, именно таким способом она взяла под контроль и личную жизнь юмориста, и его финансы.
По словам эксперта по звездной тусовке, пожилой юморист после свадьбы заметно изменился – стал более покладистым и тихим. При этом продюсер отмечает, что супруга создала вокруг него атмосферу уюта и заботы, которую артист, достигнув преклонного возраста, особенно ценит.
Эксперт охарактеризовал молодую жену звезды как хитрую и расчетливую женщину, умеющую подавать себя в нужном свете. Он уверен, что она сознательно не выходит в публичное поле, опасаясь критики, но при этом активно использует имя мужа для собственного продвижения.
По его мнению, девушка стремится к известности, но не готова рисковать своей репутацией, участвуя в телепроектах или сериалах. Вместо этого она предпочитает острословить в адрес окружающих, чтобы поддерживать интерес к своей персоне.
Дворцов добавил, что продюсерских предложений для жены комика на данный момент нет, и считает, что ее участие в публичных проектах может лишь навредить репутации Петросяна.
К слову, ранее певица Слава сделала юмористу странное предложение.
В США раскрыли новые подробности переговоров