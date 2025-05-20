Дворцов заявил, что Брухунова рассорила Петросяна с друзьями

Молодая супруга планомерно реализует свой "план"

Стало известно, почему Евгений Петросян в последние годы отдалился от своих старых друзей и коллег. По мнению продюсера Сергея Дворцова, ключевую роль в этом сыграла его молодая супруга Татьяна Брухунова, которая, как он выразился, умело выстроила вокруг артиста замкнутый круг влияния.

Продюсер считает, что за десять лет в роли директора девушка постепенно устранила из окружения мужа всех, кто мог на него влиять, включая деловых партнеров и близких друзей. По его словам, именно таким способом она взяла под контроль и личную жизнь юмориста, и его финансы.

По словам эксперта по звездной тусовке, пожилой юморист после свадьбы заметно изменился – стал более покладистым и тихим. При этом продюсер отмечает, что супруга создала вокруг него атмосферу уюта и заботы, которую артист, достигнув преклонного возраста, особенно ценит.

Эксперт охарактеризовал молодую жену звезды как хитрую и расчетливую женщину, умеющую подавать себя в нужном свете. Он уверен, что она сознательно не выходит в публичное поле, опасаясь критики, но при этом активно использует имя мужа для собственного продвижения.

По его мнению, девушка стремится к известности, но не готова рисковать своей репутацией, участвуя в телепроектах или сериалах. Вместо этого она предпочитает острословить в адрес окружающих, чтобы поддерживать интерес к своей персоне.

Дворцов добавил, что продюсерских предложений для жены комика на данный момент нет, и считает, что ее участие в публичных проектах может лишь навредить репутации Петросяна.

К слову, ранее певица Слава сделала юмористу странное предложение.