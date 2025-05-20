Дворцов заявил, что Брухунова рассорила Петросяна с друзьями

Зачем Брухунова рассорила Петросяна с друзьями
Татьяна Брухунова. Кадр: соцсети
Молодая супруга планомерно реализует свой "план"

Стало известно, почему Евгений Петросян в последние годы отдалился от своих старых друзей и коллег. По мнению продюсера Сергея Дворцова, ключевую роль в этом сыграла его молодая супруга Татьяна Брухунова, которая, как он выразился, умело выстроила вокруг артиста замкнутый круг влияния.

Продюсер считает, что за десять лет в роли директора девушка постепенно устранила из окружения мужа всех, кто мог на него влиять, включая деловых партнеров и близких друзей. По его словам, именно таким способом она взяла под контроль и личную жизнь юмориста, и его финансы.

По словам эксперта по звездной тусовке, пожилой юморист после свадьбы заметно изменился – стал более покладистым и тихим. При этом продюсер отмечает, что супруга создала вокруг него атмосферу уюта и заботы, которую артист, достигнув преклонного возраста, особенно ценит.

Эксперт охарактеризовал молодую жену звезды как хитрую и расчетливую женщину, умеющую подавать себя в нужном свете. Он уверен, что она сознательно не выходит в публичное поле, опасаясь критики, но при этом активно использует имя мужа для собственного продвижения.

По его мнению, девушка стремится к известности, но не готова рисковать своей репутацией, участвуя в телепроектах или сериалах. Вместо этого она предпочитает острословить в адрес окружающих, чтобы поддерживать интерес к своей персоне.

Дворцов добавил, что продюсерских предложений для жены комика на данный момент нет, и считает, что ее участие в публичных проектах может лишь навредить репутации Петросяна.

К слову, ранее певица Слава сделала юмористу странное предложение.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
По теме

Трамп сделал Путину привлекательное предложение во время переговоров

В США раскрыли новые подробности переговоров

Финляндия попыталась насолить России за ее спиной

Хельсинки продолжает вести русофобскую политику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей