Брухунова сделала заявление о разводе с Петросяном

Брухунова сделала заявление о разводе с Петросяном
Фото: соцсети
Супруга артиста отреагировала на заявления о возможном лишении наследства

Татьяна Брухунова ответила на слухи о разладе с Евгением Петросяном и назревающем разводе. Супруга юмориста заявила, что все домыслы на эту тему являются "чепухой".

Ранее стали поговаривать, что артист крайне недоволен поведением своей молодой жены. Якобы его возмущает ее расточительность и любовь к изыскам – зазноба буквально сорит деньгами налево и направо. Например, недавно она отправилась в отдых, который обошелся Петросяну примерно в 1 млн рублей. В итоге знаменитость задумался о том, чтобы лишить Татьяну наследства.

"Не собирайте слухи. И не беспокойте народного артиста России всякой чепухой", – заявила в ответ на слухи Брухунова.

До этого Петросяну пришлось раскошелиться, чтобы отпраздновать вместе с женой и детьми 80-летний юбилей. Артист снял элитную усадьбу в Тульской области, где гулял по лесу и ловил рыбу. За такой отдых ему пришлось выложить из кармана порядка 400 тысяч рублей.

В последнее время Татьяна Брухунова сталкивается с критикой общественности из-за своего поведения. Россиян возмущают выпады супруги юмориста в адрес простых граждан, которые, к примеру, покупают поддельные сумки. А недавно народ взбесило, что женщина отказалась пройти пешком несколько метров, поскольку ей не понравились цены на такси.

Источник: Абзац
По теме

Застало врасплох: Моди поставил Стармера в неловкое положение из-за Путина

Британский политик явно не был готов к такому развитию событий

Британский доброволец предсказал крах украинского фронта и назвал срок

У незалежных нет шансов на победу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей