Брухунова сделала заявление о разводе с Петросяном

Супруга артиста отреагировала на заявления о возможном лишении наследства

Татьяна Брухунова ответила на слухи о разладе с Евгением Петросяном и назревающем разводе. Супруга юмориста заявила, что все домыслы на эту тему являются "чепухой".

Ранее стали поговаривать, что артист крайне недоволен поведением своей молодой жены. Якобы его возмущает ее расточительность и любовь к изыскам – зазноба буквально сорит деньгами налево и направо. Например, недавно она отправилась в отдых, который обошелся Петросяну примерно в 1 млн рублей. В итоге знаменитость задумался о том, чтобы лишить Татьяну наследства.

"Не собирайте слухи. И не беспокойте народного артиста России всякой чепухой", – заявила в ответ на слухи Брухунова.

До этого Петросяну пришлось раскошелиться, чтобы отпраздновать вместе с женой и детьми 80-летний юбилей. Артист снял элитную усадьбу в Тульской области, где гулял по лесу и ловил рыбу. За такой отдых ему пришлось выложить из кармана порядка 400 тысяч рублей.

В последнее время Татьяна Брухунова сталкивается с критикой общественности из-за своего поведения. Россиян возмущают выпады супруги юмориста в адрес простых граждан, которые, к примеру, покупают поддельные сумки. А недавно народ взбесило, что женщина отказалась пройти пешком несколько метров, поскольку ей не понравились цены на такси.