Стало известно, сколько денег Петросян потратил на празднование юбилея

Артист решил не скупиться в такой важный день

Свое 80-летие юморист Евгений Петросян решил провести в кругу семьи без пышных торжеств. Однако даже такое скромное мероприятие обошлось ему в солидную сумму – по сообщению журналистов, артист потратил на все около 400 тысяч рублей.

Праздник Петросян провел в элитной усадьбе в Тульской области, куда взял Татьяну Брухунову и двоих детей. Вместе они активно проводили время на водоеме, где Евгений Ваганович ловил рыбу, собирали грибы и ходили на местную ферму. Декор усадьбы оформлен в винтажном стиле – с коврами на стенах и украшенным плиткой камином. Площадь жилища составляет 220 квадратных метров.

Дом, который сняло семейство, имеет три спальни, гостиную, три санузла и собственный пирс. Ужин знаменитостям организовывал местный ресторан, а завтраки подавали в формате шведского стола. Всего супруги провели там три дня. Подобный досуг обошелся Петросяну в почти 400 тысяч рублей.

При этом журналисты допускают, что юморист провел свой праздник по бартеру, поскольку его жена Татьяна Брухунова подробно делилась локацией и рассказывала обо всем в соцсетях.