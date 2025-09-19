Стало известно, сколько денег Петросян потратил на празднование юбилея
Свое 80-летие юморист Евгений Петросян решил провести в кругу семьи без пышных торжеств. Однако даже такое скромное мероприятие обошлось ему в солидную сумму – по сообщению журналистов, артист потратил на все около 400 тысяч рублей.
Праздник Петросян провел в элитной усадьбе в Тульской области, куда взял Татьяну Брухунову и двоих детей. Вместе они активно проводили время на водоеме, где Евгений Ваганович ловил рыбу, собирали грибы и ходили на местную ферму. Декор усадьбы оформлен в винтажном стиле – с коврами на стенах и украшенным плиткой камином. Площадь жилища составляет 220 квадратных метров.
Дом, который сняло семейство, имеет три спальни, гостиную, три санузла и собственный пирс. Ужин знаменитостям организовывал местный ресторан, а завтраки подавали в формате шведского стола. Всего супруги провели там три дня. Подобный досуг обошелся Петросяну в почти 400 тысяч рублей.
При этом журналисты допускают, что юморист провел свой праздник по бартеру, поскольку его жена Татьяна Брухунова подробно делилась локацией и рассказывала обо всем в соцсетях.
Что сказал Зеленский о Москве на закрытой встрече: дерзкие слова просочились в прессу
Киевский верховод продолжает жить в своем выдуманном мире
Пережил инсульт: названа вероятная причина слабоумия у Трампа
В последнее время республиканец стал допускать больше неточностей и оговорок в публичных выступлениях
"Опозорились на весь мир": поляки пришли в ярость из-за выпада Туска против РФ
Люди начинают понимать, что их жестоко обманывают
- "Дима границ не знал": друзья назвали истинную причину развода Дибровых
- Путин готов отдать Украине два региона, но при одном условии
- Во время выступления Матвиенко в Женеве произошел скандал
- Екатерина Шпица выставила полностью голое фото из душа
- В Азербайджане взвыли из-за удара возмездия России
- Причину трагедии держат в тайне: в 44 года умер известный российский артист
- Исторический приказ Белоусова и возвращение Суровикина — дан прогноз по финалу СВО
- Три пророка говорят в унисон: что ждет Россию в "последней войне"
- Пугачева подала документы на отказ от гражданства России
- Новый конфликт: журналист обомлел от неожиданного шага Киева
- Брижит — мужчина? Макроны наняли сыщиков и разоблачили сами себя
- Дибров решил жестко отомстить жене за измену с другом семьи
- "Слушала и молчала": появились слухи об унижениях Полины Дибровой в браке
- Лавров ткнул Зеленского носом в важный документ
- Новая выходка Алиева: Азербайджан открыто поддержал врага России
- Осмелевший Зеленский снова плюнул в Россию
- На Западе закатили истерику из-за совместного шага Путина и Трампа
- Болезнь изменила до неузнаваемости: Мельникова вышла в свет и поразила народ
- Похороны Краско пришлось экстренно перенести: что случилось
- "Еще не начинала войну": в ВСУ сделали мрачный прогноз по СВО