Садальский вспомнил некрасивый поступок Малышевой

Шоумен до сих пор не может простить теледоктора

Известный артист и звезда социальных сетей Станислав Садальский десять лет назад вел телепрограмму "Таблетка", однако проект просуществовал совсем недолго и внезапно исчез из эфира. Причины закрытия тогда так и остались неясными, что породило множество вопросов со стороны зрителей.

Артист вспоминает, что передача быстро набрала популярность, а он уверенно чувствовал себя в роли ведущего и получал солидный доход – 5 миллионов в месяц. Однако успех проекта сыграл против него: Садальский убежден, что Елена Малышева восприняла его как прямого конкурента и предприняла шаги, чтобы убрать передачу с канала.

Он утверждает, что теледоктор была крайне против появления соперника на телевидении, поскольку была заинтересована в сохранении собственных позиций и проектов. Шоумен подчеркнул, что программа имела достойные рейтинги, нравилась зрителям, а его работа высоко оплачивалась, поэтому против него могли объединиться недруги, чтобы добиться закрытия шоу.

"Меня сожрала Елена Малышева", – подчеркнул недовольный артист.

В студии "Таблетки" обсуждали медицинские темы, приглашали специалистов и разбирали, в том числе, дорогие препараты, которые, по мнению авторов программы, нередко назначаются пациентам без достаточных оснований. Несмотря на интерес аудитории, проект просуществовал всего восемь месяцев.

После закрытия передачи шоумен надолго сохранил негативное отношение к Малышевой. За прошедшие годы он неоднократно резко высказывался о ее деятельности, не скрывая своей ненависти к ведущей.

К слову, ранее актер высмеял ситуацию с МХАТом.