Садальский жестко раскритиковал фильм с Бузовой и обвинил ее в "бесталанности"

Актер возмущен до глубины души

Стас Садальский жестко прошелся по фильму с Ольгой Бузовой в главной роли. Актер назвал картину "Равиоли Оли" творением для "бездумного зрителя, который схавает все". Артисту не понравилась ни Ольга на экране, ни сам фильм, который, по мнению Садальского, не выдерживает никакой критики.

Садальский коснулся и "авторов ТНТ" – те, по его мнению, незаслуженно присваивают Ольге профессию актрисы, хотя актерскому мастерству нужно учиться.

"Насаждается бесталанность и бездарность, которая с легкостью проникает в неокрепшие умы подростков", – пишет Стас у себя в соцсетях.

По сюжету героиня Бузовой получает во владение убыточный завод по производству пельменей. Она также становится жертвой афериста, к которому успевает воспылать чувствами. Сама Бузова признавалась, что словно заново прожила свою историю – однако такую, где финал оказался счастливым.