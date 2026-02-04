Бузова вспомнила, как приезжала покормить Киркорова своей домашней едой

Ведущая обожает готовить и угощает коллег по цеху

Ольга Бузова призналась, что получает удовольствие от домашней кулинарии: ведущей нравится сидеть дома и угощать близких с друзьями. Знаменитость умудряется гастролировать, петь, вести телевизионные шоу, играть в театре – и готовить на кухне. Филипп Киркоров, кстати, относится к тем, кому довелось попробовать ее домашнюю еду.

Ольга не скрывает, что хорошо готовит и может похвастаться своими блюдами.

"Бывало, что заезжала к Филиппу, было дело – кормила. Вот сейчас, после премьеры, мечтаю: поеду домой одна, достану пельменей и как наверну! Со сметанкой!" – призналась Бузова в беседе с женским журналом "Клео.ру".

В фильме "Равиоли Оли", кстати, главная героиня, которую играет Бузова, получает во владение убыточный завод по производству пельменей. По сюжету она влюбляется в мужчину, который оказывается аферистом. Бузова словно заново прожила свою историю – однако со счастливым финалом. Знаменитость не скрывает, что в ее жизни было немало падений. Но она находила в себе силы вставать и идти дальше.

