Бузова вспомнила, как приезжала покормить Киркорова своей домашней едой

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Ольга Бузова призналась, что получает удовольствие от домашней кулинарии: ведущей нравится сидеть дома и угощать близких с друзьями. Знаменитость умудряется гастролировать, петь, вести телевизионные шоу, играть в театре – и готовить на кухне. Филипп Киркоров, кстати, относится к тем, кому довелось попробовать ее домашнюю еду.
Ольга не скрывает, что хорошо готовит и может похвастаться своими блюдами.
"Бывало, что заезжала к Филиппу, было дело – кормила. Вот сейчас, после премьеры, мечтаю: поеду домой одна, достану пельменей и как наверну! Со сметанкой!" – призналась Бузова в беседе с женским журналом "Клео.ру".
В фильме "Равиоли Оли", кстати, главная героиня, которую играет Бузова, получает во владение убыточный завод по производству пельменей. По сюжету она влюбляется в мужчину, который оказывается аферистом. Бузова словно заново прожила свою историю – однако со счастливым финалом. Знаменитость не скрывает, что в ее жизни было немало падений. Но она находила в себе силы вставать и идти дальше.
Ранее Ольга рассказала о своем моменте в жизни, когда она всерьез задумывалась родить ребенка после краха с Давой.
Действия украинских властей вызывают недоумение
Рютте не стал скрывать реальное положение дел