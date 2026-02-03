Умерла легендарная советская телеведущая Жильцова

Звезды не стало сегодня утром

Ушла из жизни Светлана Жильцова – одна из самых узнаваемых и любимых телеведущих советской эпохи, которую долгие годы называли "мамой КВН". Ей было 89 лет. Для нескольких поколений она стала символом долгих уютных вечеров дома, когда телепередачи собирали всю страну перед голубым экраном.

Ныне покойная знаменитость была заслуженной артисткой РСФСР и десятилетиями оставалась лицом популярных программ. Она вела "Спокойной ночи, малыши!", "Будильник", участвовала в "Песне года", "Утренней почте" и других проектах, которые давно стали классикой телевидения. Ее манера говорить, внешний облик и сдержанная элегантность стали эталоном: женщины подражали ее стилю, а мужчины писали пылкие письма с любовными признаниями.

Особое место в ее биографии занял КВН. Именно там Жильцова обрела по настоящему всенародную славу, выходя в эфир в дуэте с Александром Масляковым. Для миллионов зрителей она стала неотъемлемой частью легендарной игры.

О причине смерти сообщил ее сын Иван. Он рассказал, что звезда ушла из жизни утром 3 февраля после болезни, с которой долго боролась. Ранее информацию о ее кончине подтвердил "Первый канал", напомнив, насколько весомый след она оставила в истории отечественного телевидения. С уходом ведущей завершилась целая эпоха.

Ранее стало известно о смерти популярного артиста. Актер погиб, выполняя долг перед Родиной.