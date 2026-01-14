Умер знаменитый российский актер Золотовицкий

Популярному артисту было 64 года

Информационное пространство разорвали трагические новости. Сегодня, 14 января, свой земной путь завершил ректор Школы-студии МХАТ и известный актер Игорь Золотовицкий. Ему было 64 года.

По информации источников, причиной смерти стала тяжелая болезнь – у знаменитости диагностировали рак желудка, со страшным недугом артист ожесточенно боролся в последнее время. Несмотря на лечение, заболевание оказалось сильнее.

Покойный был заметной фигурой в российском театре и кино. Он работал телеведущим, играл на сцене и в популярных сериалах и фильмах, среди которых проекты "Марш Турецкого", "Каменская 3", "Люба, дети и завод", "Улица Шекспира". За вклад в культуру ему было присвоено звание заслуженного артиста Российской Федерации, а также вручена театральная премия "Фигаро".

С 2013 года культурный деятель возглавлял Школу-студию МХАТ, где активно занимался развитием актерского образования и поддержкой молодых талантов. Коллеги и ученики вспоминают его как требовательного, но внимательного педагога и человека, искренне преданного профессии.

К слову, ранее стало известно о смерти популярного советского артиста.