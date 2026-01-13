После смерти Алентовой в Москве открыли наследственное дело

Курс рубля
- Ждать ли "апокалиптический" курс доллара: эксперты предупредили россиян
- Обменники массово закрываются по России после обвала доллара
- Минфин двумя словами объяснил причину обрушения рубля
Нотариус открыл наследственное дело после смерти артистки Веры Алентовой, скончавшейся 25 декабря прошлого года, следует из данных Федеральной нотариальной палаты. Дополнительных данных в карточке не приводится.
"Алентова Вера Валентиновна. Дата смерти: 25.12.2025. Номер наследственного дела: 41431212-68/2025", – следует из опубликованной информации.
Подробности дела отсутствуют.
Единственной наследницей актрисы является Юлия Меньшова. Юрист Александр Хаминский отмечал, что супруг Алентовой, режиссер и актер Владимир Меньшов, скончался в 2021-м, и все родительское имущество достанется Юлии.
Алентова скончалась на 84-м году жизни. Ей стало плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким, которое проходило в Театре имени Маяковского. Артистку вынесли на носилках.
Спасти Алентову не удалось – медики бились за ее жизнь по дороге от театра до больницы в машине скорой помощи, а также в реанимации. Кинозвезда скончалась от острого инфаркта миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.
Американцы "навели шороху" на международной арене
Дипломат вспомнил похожую цитату Сталина, адресованную папе Римскому