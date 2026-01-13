После смерти Алентовой в Москве открыли наследственное дело

Актрисы не стало в конце декабря

Нотариус открыл наследственное дело после смерти артистки Веры Алентовой, скончавшейся 25 декабря прошлого года, следует из данных Федеральной нотариальной палаты. Дополнительных данных в карточке не приводится.

"Алентова Вера Валентиновна. Дата смерти: 25.12.2025. Номер наследственного дела: 41431212-68/2025", – следует из опубликованной информации.

Подробности дела отсутствуют.

Единственной наследницей актрисы является Юлия Меньшова. Юрист Александр Хаминский отмечал, что супруг Алентовой, режиссер и актер Владимир Меньшов, скончался в 2021-м, и все родительское имущество достанется Юлии.

Алентова скончалась на 84-м году жизни. Ей стало плохо во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким, которое проходило в Театре имени Маяковского. Артистку вынесли на носилках.

Спасти Алентову не удалось – медики бились за ее жизнь по дороге от театра до больницы в машине скорой помощи, а также в реанимации. Кинозвезда скончалась от острого инфаркта миокарда на фоне гипертонической болезни сердца и стресса.