Юлия Меньшова расплакалась во время прощания с Верой Алентовой

Юлия Меньшова расплакалась на церемонии прощания с Верой Алентовой
Фото: АГН Москва
Ведущая произнесла трогательную речь, стоя у гроба матери

В Московском драматическом театре имени Пушкина проходит прощание с Верой Алентовой, которая скончалась в возрасте 83 лет – ей стало плохо во время церемонии прощания с Анатолием Лобоцким. Медики пытались реанимировать актрису по дороге до ГКБ №1, однако и там спасти ее не удалось.

На церемонии прощания присутствуют многие видные кинодеятели, представители российской сцены и публичные персоны. Юлия Меньшова, дочь Алентовой и Владимира Меньшова, которого не стало четыре года назад, принимает соболезнования.

В один момент телеведущая не смогла сдержать слез, передает News.ru. В это время она находилась в окружении сына и дочери.

Cтоя у гроба матери, Юлия заявила, что все прозвучавшие слова о ее совершенстве были справедливы. Актриса всегда могла быть великолепной в обстоятельствах, при которых любой другой был бы "убит в клочья".

"Мы часто обсуждали, она давала указания на тот случай, когда уйдет", – призналась Меньшова.

Ведущая добавила, что Алентова ушла из этого мира так, как и хотела. И "улетела, как птичка".

Напомним, Веры Алентовой не стало 25 декабря. Перед смертью ей стало плохо – ее вынесли на носилках во время церемонии прощания с Лобоцким, которое проходило в Театре имени Маяковского.

Источник: News.ru ✓ Надежный источник
