Скончался режиссер "Самой обаятельной и привлекательной" Геральд Бежанов

Создателя легендарных советских фильмов не стало 30 октября

Сегодня, 31 октября, стало известно о смерти члена Союза кинематографистов России, кинорежиссера Геральда Бежанова. Прославленного деятеля кино не стало на 86-м году жизни.

В начале года в медиа сообщалось о подорванном здоровье кинотворца: Бежанов упал в обморок, после которого у него была нарушена речь. Близкие сообщали о возможном инсульте, однако опасения не получили подтверждения. А сам режиссер утверждал, что опасения встревоженной публики напрасны, и призывал людей не волноваться. 30 октября он скончался.

Бежанов дебютировал в кино после выхода полнометражной картины "Желтый тондыр", снятой на "Арменфильме". А с середины 1970-х он работал режиссером-постановщиком "Мосфильма".

Наибольшую популярность ему принес фильм "Самая обаятельная и привлекательная", снятая совместно с Анатолием Эйрамджаном. Картина вышла на советские экраны в 1985 году.

Спустя два года советский зритель увидел еще одну работу Бежанова, ставшую народной: "Где находится нофелет?". Среди остальных картин – "Вход через окно", "Крик в ночи", "Пирожки с картошкой", "Адель".

