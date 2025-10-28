Умер звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов

Умер звезда "Полицейского с Рублевки" Роман Попов
Роман Попов. Кадр: сериал "Полицейский с Рублевки"
Артисту было всего 40 лет

Сегодня, 28 октября, стало известно о смерти актера Романа Попова, известного по роли в популярном сериале "Полицейский с Рублевки". Ему было 40 лет. По предварительным данным, причиной смерти стал рецидив рака мозга, с которым артист боролся несколько лет.

О болезни актер впервые рассказал несколько лет назад. Тогда у него диагностировали опухоль головного мозга. После курса химиотерапии и операции Попову удалось добиться ремиссии, но недуг вернулся. В последние месяцы он проходил лечение и не скрывал, что болезнь дала осложнения – он частично потерял зрение на один глаз, однако продолжал работать и сниматься.

В одном из последних интервью артист признавался, что не собирается сдаваться и намерен бороться до конца. Он говорил, что надеется остаться для зрителей тем же энергичным и жизнерадостным человеком, каким его привыкли видеть на экране.

Роман Попов был женат, воспитывал троих детей – двух дочерей и сына. Самая младшая девочка родилась в тот период, когда актер проходил первый курс лечения.

Коллеги и поклонники вспоминают Попова как доброго, искреннего человека с потрясающим чувством юмора. Его смерть стала большой утратой для российского кинематографа.

К слову, ранее стало известно о смерти артиста, которого называли "самым красивым мальчиком ХХ века".

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
