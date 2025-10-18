Высокопоставленный чиновник умер после секса с тремя женщинами

Фото: unsplash.com
Инцидент произошел в Нигерии

Старший офицер нигерийской Таможенной службы Лавала Тукура был найден мертвым в отеле в своем номере после того, как провел ночь с тремя женщинами. Его тело обнаружили сотрудники, которые вызвали на место скорую помощь – медикам лишь оставалось констатировать время смерти.

По словам работников, покойный не реагировал на многократные стуки в дверь, из-за чего пришлось открывать ее силой. В номере они обнаружили Тукура в бездыханном состоянии на кровати.

"Источник в отеле сообщил журналистам, что в мусорном ведре номера были обнаружены пустые пакетики из-под предполагаемых веществ, стимулирующих сексуальную активность", – сообщили СМИ.

При этом есть подозрения, что мужчина мог смешать препараты с запрещенными веществами, что и стало причиной его гибели. 

По делу уже задержали троих девушек, которые провели ночь с высокопоставленным чиновником. Их намерены допросить для полного установления обстоятельств дела.

Источник: The Guild Nigeria

