Почему брат Хазанова умер в страшной бедности и одиночестве

Фото: АГН "Москва"
Об уходе из жизни родственника знаменитого артиста стало известно совсем недавно

Четыре года назад Геннадий Хазанов на всю страну раскрыл семейную тайну – оказалось, у него есть два младших брата по отцовской линии. Мать артиста Ираида была в незаконных отношениях с его отцом Виктором, и когда мужчина узнал о беременности любовницы, решил вернуться к официальной жене. После этого у него родилось двое сыновей.

Отношения между родственниками не заладились. Долгое время мать Хазанова скрывала правду о его отце, несмотря на то, что семьи жили недалеко друг от друга. Только в 80-х годах, когда юморист стал известен в стране, братья попытались наладить отношения. Сперва один из них пришел на спектакль к артисту, но после стал давать неприятные интервью о матери Геннадия Викторовича. В результате с тех пор связь между ними была потеряна.

Как стало известно совсем недавно, еще в 2023-ем году один из братьев, Юрий Лукачер, ушел из жизни. Мужчина умер в страшной бедности и одиночестве. На жизнь он зарабатывал с помощью такси, но когда здоровье подкосилось, он оказался в изоляции в своей квартире на окраине Москвы.

Вскоре брат артиста начал употреблять алкоголь, у него отказали ноги. Он жаловался соседям, что родственники совсем забыли о его существовании. Жизнь мужчина обеспечивал себе с помощью крошечной пенсии. Когда его состояние ухудшилось, Юрий даже не смог открыть дверь скорой помощи – пришлось вызывать спасателей и вскрывать замок. В итоге после этого он скончался в больнице, родственники за ним так и не пришли.

Источник: Регнум
