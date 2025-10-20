Жена переехавшего в ЕС Хазанова распродала недвижимость в РФ

В скандале со сбежавшим в ЕС Геннадием Хазановым произошел новый поворот
Геннадий Хазанов. Фото: Kremlin.ru/wikimedia.org
Звездная пара действует в одном ключе

Супруга популярного сатирика Геннадия Хазанова, 77-летняя Злата Эльбаум, окончательно распрощалась с недвижимостью в нашей стране. В прессе появилась информация о том, что женщина избавилась сразу от нескольких дорогих объектов, а общая сумма сделок превысила четверть миллиарда рублей.

По данным источников, дама избавилась от роскошного загородного особняка площадью около 1200 "квадратов" с обширной прилегающей территорией. Дом, спрятанный за густыми кронами, оценивался примерно в 120 миллионов рублей.

Кроме того, она реализовала просторное жилище в 165 "квадратов" в элитном комплексе под Москвой, стоившее около 33 миллионов. Это жилье находилось буквально через стену от апартаментов ее звездного мужа.

Известно, что оба объекта уже перешли в собственность новых владельцев. Также супруги избавились от квартиры на Арбате, где они владели равными долями. Доля женщины в денежном выражении, по оценкам экспертов, превышала 100 миллионов рублей.

Семейная пара вместе более полувека. Сейчас дама живет в Тель-Авиве, имеет израильское гражданство, но при этом в нашей стране по-прежнему зарегистрировано ее ИП, действующее с 2012 года. У звезд есть взрослая наследница Алиса, которой 51 год. Она ранее владела вместе с отцом московской квартирой площадью около 250 "квадратов", но это жилье также было продано.

Ранее стало известно, что сам Хазанов, который большую часть времени проводит в Латвии, избавился почти от всей своей российской собственности – сумма сделок приблизилась к миллиарду рублей. Сейчас у него осталась лишь одна небольшая квартира на 39 "квадратов", оцененных примерно в 21 миллион рублей.

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
