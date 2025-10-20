Роднина объяснилась после скандала с заявлением о пенсиях

Роднина объяснилась после скандала с заявлением о пенсиях
Ирина Роднина. Фото: соцсети
Бывшая спортсменка рассказала, что думает по поводу критиков

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина недавно оказалась в центре внимания – причиной стали откровенные высказывания о пенсионной системе. После шквала критики она призналась, что не ожидала столь бурной реакции, но отступать от своей позиции не собирается.

В очередной беседе с прессой звезда советского спорта удивилась, почему ее слова вызвали такую волну обсуждений. Знаменитость предположила, что в конце лета людям, видимо, просто не о чем было говорить. Она добавила, что за долгие десятилетия привыкла к нападкам и теперь реагирует на все спокойно, ведь уверена – сила всегда на стороне правды. Экс-спортсменка подчеркнула, что не сказала ничего ложного, просто тема пенсионных выплат слишком чувствительна для общества.

Ранее знаменитость вызвала неоднозначную реакцию, назвав пенсию "пособием по старости". Она напомнила, что в ряде стран подобная финансовая поддержка вообще отсутствует, и поэтому россиянам стоит задумываться о будущем заранее, не перекладывая всю ответственность на государство.

По мнению олимпийской чемпионки, каждый человек должен заботиться о своем благополучии сам, формируя финансовую подушку и не надеясь исключительно на поддержку извне. Она убеждена, что устойчивость пенсионной системы возможна только тогда, когда государство и граждане действуют сообща.

К слову, слова знаменитости о пенсии подверглись резкой критике со стороны Яны Поплавской.

Источник: Sport 24 ✓ Надежный источник
По теме

Встреча Путина и Зеленского: в США раскрыли хитрый ход с саммитом в Будапеште

На Западе активно обсуждают предстоящие переговоры Вашингтона и Москвы

Путин победил: на Западе заявили о сокрушительном ударе по Украине

Российский лидер сумел хитро обернуть ситуацию в свою пользу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей