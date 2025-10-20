Роднина объяснилась после скандала с заявлением о пенсиях

Бывшая спортсменка рассказала, что думает по поводу критиков

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина недавно оказалась в центре внимания – причиной стали откровенные высказывания о пенсионной системе. После шквала критики она призналась, что не ожидала столь бурной реакции, но отступать от своей позиции не собирается.

В очередной беседе с прессой звезда советского спорта удивилась, почему ее слова вызвали такую волну обсуждений. Знаменитость предположила, что в конце лета людям, видимо, просто не о чем было говорить. Она добавила, что за долгие десятилетия привыкла к нападкам и теперь реагирует на все спокойно, ведь уверена – сила всегда на стороне правды. Экс-спортсменка подчеркнула, что не сказала ничего ложного, просто тема пенсионных выплат слишком чувствительна для общества.

Ранее знаменитость вызвала неоднозначную реакцию, назвав пенсию "пособием по старости". Она напомнила, что в ряде стран подобная финансовая поддержка вообще отсутствует, и поэтому россиянам стоит задумываться о будущем заранее, не перекладывая всю ответственность на государство.

По мнению олимпийской чемпионки, каждый человек должен заботиться о своем благополучии сам, формируя финансовую подушку и не надеясь исключительно на поддержку извне. Она убеждена, что устойчивость пенсионной системы возможна только тогда, когда государство и граждане действуют сообща.

К слову, слова знаменитости о пенсии подверглись резкой критике со стороны Яны Поплавской.