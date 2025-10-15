"Слов нет": скандально уволенный российский чиновник не сдержал эмоций

Мужчина признался, что ему было обидно от несправедливости

Бывший руководитель Кинельского района Самарской области Юрий Жидков отреагировал на скандальный инцидент со своим увольнением во время проверки губернатором ремонта социальных объектов. Он отметил, что ему тяжело сдерживать свои эмоции – он испытывает обиду, поскольку до этого исправно трудился на благо региона.

Экс-чиновник не понимает, кому мог перейти дорогу и почему его решили уволить таким образом. По его словам, с главой области Вячеславом Федорищевым он никогда не конфликтовал, а в 2024-ом году его район стал лидером по экономическим показателям. Работы по ремонту школ не начались, поскольку бюджет на них был заложен только на 2027 год.

Во время осмотра причиной резкой реакции губернатора стал камень с изуродованной табличкой "На этом месте будет воздвигнут обелиск нашим землякам – участникам Великой Отечественной войны", после чего он с использованием идиоматических выражений отправил подчиненного в увольнение. Жидков же уверен, что на этот счет возникло недопонимание: сперва камень стоял в парке, но после его перенесли к школе, чтобы использовать для музея и не сняли табличку.

"Слов нет, одни эмоции. Ну ладно, ничего, переживем. Я про этот камень вообще не знал", – признался бывший глава района.

После увольнения он намерен заняться своим здоровьем и отдохнуть. Жидков возглавлял Кинельский район с сентября 2020-го года.