Поплавская раскритиковала Роднину после слов о пенсии в России

Знаменитость не стала молчать

Актриса Яна Поплавская публично осудила бывшую фигуристку Ирину Роднину за ее заявление о пенсиях. Поводом для разногласий стало высказывание спортсменки, которая посчитала жалобы россиян на мизерные выплаты необоснованными.

Экс-атлетка заявила, что государство не обязано обеспечивать высокий уровень жизни пенсионерам, поскольку они сами должны были подумать о своем будущем. Она также добавила, что в России и так достаточно льгот, и не стоит перекладывать все на плечи власти.

Актриса, в свою очередь, резко раскритиковала такую позицию. Она напомнила, что многие люди десятилетиями честно трудились, выплачивали налоги, и теперь вынуждены жить на копейки. По мнению знаменитости, подобные заявления оскорбляют тех, кто ежедневно сталкивается с реальностью выживания на пенсии.