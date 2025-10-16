Россияне раскритиковали шоу Орбакайте в Израиле

Курс рубля
Вокальные данные давно уехавшей из России Кристины Орбакайте начали активно обсуждать после ее неудачного выступления в Израиле. Во время фестиваля "Звуки моря" в городе Ашдод дочь бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой исполнила несколько известных хитов, но публика заметила, что артистке было тяжело петь – она сбивалась с нот и задыхалась на сложных отрывках.
Зрители ожидали от знаменитости яркого шоу, однако ее вокал вызвал разочарование. В соцсетях начали активно обсуждать видеозаписи концерта, отмечая, что певице не хватило дыхания и силы голоса, особенно во время исполнения композиции "Все сначала". Многие писали, что на живых выступлениях артистка звучит гораздо слабее, чем в студийных записях. Люди отмечают, что от звезды такого уровня ожидали куда более профессионального звучания.
Артистка также исполнила несколько песен из арсенала своей матери, в том числе "Позови меня с собой", "Ты на свете есть" и "Поговорим". Но даже ностальгический репертуар не спас ситуацию.
По данным организаторов, исполнительница прилетела в Израиль только ради этого единственного концерта. Новые гастрольные даты на официальных площадках не указаны. Тем временем, сама певица продолжает активно продвигать свежие песни в своих социальных сетях.
К слову, ранее появилась информация о том, что против артистки могут возбудить уголовное дело.
