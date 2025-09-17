Дворцов считает, что об Орбакайте все забудут в течение года

Экс-примадонна серьезно изменила ситуацию вокруг своей родни

Эксперт по светской тусовке Сергей Дворцов высказался о том, как нашумевшие откровения Аллы Пугачевой могут повлиять на карьеру ее любимой наследницы Кристины Орбакайте.

Специалист уверен, что родственница бывшей примадонны отечественной эстрады оказалась в безвыходном положении. Он отдельно напомнил, что знаменитость теперь выступает в основном для узкой аудитории и ее заработки значительно ниже, чем были раньше.

Культурный деятель спрогнозировал, что в ближайший год исполнительница рискует оказаться забытой всеми. Он подчеркнул, что громкие заявления "Мадам Брошкиной" ударили по репутации ее дочери.

Также продюсер обратил внимание на разницу в заработках родственниц: по его словам, "Женщина, которая поет" получает до 30 миллионов рублей за шоу, в то время как ее дочка – не более восьми миллионов.

К слову, ранее на резонансное интервью сбежавшей за рубеж знаменитости отреагировал ее внук Никита Пресняков. Волна обсуждений вокруг слов экс-примадонны не утихает.