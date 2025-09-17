Дворцов считает, что об Орбакайте все забудут в течение года

Судьба предрешена: что случилось с Орбакайте после интервью Пугачевой
Кристина Орбакайте. Фото: соцсети
Экс-примадонна серьезно изменила ситуацию вокруг своей родни

Эксперт по светской тусовке Сергей Дворцов высказался о том, как нашумевшие откровения Аллы Пугачевой могут повлиять на карьеру ее любимой наследницы Кристины Орбакайте.

Специалист уверен, что родственница бывшей примадонны отечественной эстрады оказалась в безвыходном положении. Он отдельно напомнил, что знаменитость теперь выступает в основном для узкой аудитории и ее заработки значительно ниже, чем были раньше.

Культурный деятель спрогнозировал, что в ближайший год исполнительница рискует оказаться забытой всеми. Он подчеркнул, что громкие заявления "Мадам Брошкиной" ударили по репутации ее дочери.

Также продюсер обратил внимание на разницу в заработках родственниц: по его словам, "Женщина, которая поет" получает до 30 миллионов рублей за шоу, в то время как ее дочка – не более восьми миллионов.

К слову, ранее на резонансное интервью сбежавшей за рубеж знаменитости отреагировал ее внук Никита Пресняков. Волна обсуждений вокруг слов экс-примадонны не утихает.

Источник: Страсти ✓ Надежный источник
По теме

Тайный козырь Путина вызвал ужас в Великобритании

Россию заподозрили в слежке за важным инфраструктурным объектом для возможного удара

Армия России разнесла стратегический узел снабжения ВСУ

Военные РФ блестяще справились с поставленной перед ними задачей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей