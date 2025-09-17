Дворцов считает, что об Орбакайте все забудут в течение года

Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Эксперт по светской тусовке Сергей Дворцов высказался о том, как нашумевшие откровения Аллы Пугачевой могут повлиять на карьеру ее любимой наследницы Кристины Орбакайте.
Специалист уверен, что родственница бывшей примадонны отечественной эстрады оказалась в безвыходном положении. Он отдельно напомнил, что знаменитость теперь выступает в основном для узкой аудитории и ее заработки значительно ниже, чем были раньше.
Культурный деятель спрогнозировал, что в ближайший год исполнительница рискует оказаться забытой всеми. Он подчеркнул, что громкие заявления "Мадам Брошкиной" ударили по репутации ее дочери.
Также продюсер обратил внимание на разницу в заработках родственниц: по его словам, "Женщина, которая поет" получает до 30 миллионов рублей за шоу, в то время как ее дочка – не более восьми миллионов.
К слову, ранее на резонансное интервью сбежавшей за рубеж знаменитости отреагировал ее внук Никита Пресняков. Волна обсуждений вокруг слов экс-примадонны не утихает.
Россию заподозрили в слежке за важным инфраструктурным объектом для возможного удара
Военные РФ блестяще справились с поставленной перед ними задачей