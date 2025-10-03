Юрист заявил, что против Орбакайте могут возбудить уголовное дело

В звездной династии множатся проблемы

У одной из самых знаменитых звездных династий снова неприятности: дочка бывшей примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте оказалась в центре истории, которая грозит ей серьезными последствиями.

Поводом для скандала стали хиты Игоря Крутого – маэстро лишил ее прав на использование своего репертуара. Если певица продолжит исполнять композиции на концертах, несмотря на запрет, это может ей дорого обойтись.

По словам известного адвоката Геннадия Кузьмина, сегодня в России уже нельзя безнаказанно нарушать авторские права – время определенной неразберихи в этой сфере завершилось.

Юрист подчеркнул, что такие действия могут обернуться для проживающей в США исполнительницы не только крупными штрафными санкциями, но и уголовным делом. В подобных ситуациях, отметил он, сначала обычно назначают условное наказание, однако все зависит от масштабов нарушения.

По оценке специалиста, суммы штрафов могут исчисляться десятками миллионов рублей. Если они не будут погашены вовремя, под удар может попасть имущество артистки на бывшей родине, которое в дальнейшем могут пустить с молотка.

К слову, ранее стало известно, что в звездном семействе разгорелся скандал – Орбакайте винит мать в своих проблемах.