Истерика с кулаками: Хазанов угодил в новый скандал

Артист набросился на журналиста после неприятного вопроса

Геннадий Хазанов, который не любит общаться с прессой, угодил в новый скандал. После публикации новости о продаже недвижимости в России журналисты начали допрашивать его о подробностях – в итоге одному из них едва не прилетело кулаками от народного артиста.

Сотрудник СМИ поджидал юмориста, чтобы узнать подробности крупной сделки более чем на 700 млн рублей лично из уст Хазанова. Однако вопросы по поводу проданного жилья вывели знаменитость из себя – он посоветовал молодому парню идти отдыхать, на что тот пообещал это сделать только после того, как отработает материал. Дерзкий ответ спровоцировал артиста кинуться на журналиста с кулаками.

"Поработаешь в другом месте. А что, ты почему ко мне подошел? Иди, я с тобой поговорю!" – впал он в истерику.

В итоге Хазанов начал хватать представителя прессы за одежду, тягать в разные стороны, требуя, чтобы тот от него отстал. Охранник артиста также пытался помешать очевидцам снимать происходящее, однако видео все же оказалось в Сети.

Инцидент произошел после того, как Геннадий Хазанов выступил перед россиянами в Театре эстрады. При этом за несколько минут до этого он вежливо общался с журналистами, не подтверждая и не опровергая новости о проданной недвижимости в России. Знаменитость намекал, что никуда не уезжать не собирается, а в стране у него осталось еще много чего. До этого юморист отказывался давать комментарии на тему продажи жилья.