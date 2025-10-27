Умер актер Андресен, названный "самым красивым мальчиком ХХ века"

Что послужило причиной трагедии, остается тайной

Мировой кинематограф потерял легенду – после семидесятилетнего юбилея этот свет покинул шведский артист и музыкант Бьёрн Андресен, которого весь мир знал как "самого красивого мальчика ХХ века". Печальными новостями поделилось местное издание Dagens Nyheter, ссылаясь на кинорежиссера Кристиана Петри, снявшего в свое время документальную ленту об артисте.

Причина трагедии не раскрывается, но новость о завершении земного пути звезды потрясла поклонников по всему миру. Его называли человеком редкой красоты, лицо звезды стало символом целой эпохи европейского кино.

Андресен появился на свет в 1955 году и дебютировал на экране в киноленте Роя Андерссона "История любви" в 1970 году. Но по-настоящему знаменитым он стал всего год спустя – после выхода шедевра кинематографа "Смерть в Венеции" Лукино Висконти, где сыграл юного Тадзио.

Именно легендарный режиссер тогда произнес фразу, которая навсегда изменила жизнь юного актера. Мэтр назвал его "самым красивым мальчиком ХХ века". С тех пор молодой человек стал кумиром для миллионов зрителей.

В последующие годы артист продолжал сниматься и заниматься музыкой, но избегал публичности и шумихи. Его судьба стала темой документального фильма "Самый красивый мальчик в мире", где откровенно рассказано о славе и цене, которую ему пришлось заплатить за мгновенную мировую известность.

