В 51 год умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Рыбин

Причину трагедии умолчали: в 51 год умер актер из "Улиц разбитых фонарей"
Внезапный уход знаменитости на тот свет поразил поклонников

Стало известно, что актер и каскадер Сергей Рыбин, знакомый зрителям по популярным сериалам, завершил свое земное пребывание на 52-м году жизни. Он ушел 29 сентября, однако о причине трагедии ничего не сообщается. В карточке артиста на портале "Кино-Театр.Ру" указаны его годы жизни: 1974–2025.

Популярный артист снялся примерно в трех десятках проектах. Наибольшую известность ему принесла роль в культовом телепроекте "Улицы разбитых фонарей". Также он блистал на экране в сериалах "Невский", "Война и мир", "Морские дьяволы" и "Тайны следствия".

Смерть известного артиста стала большой неожиданностью для всех, кто знал его по голубому экрану. Он умер в рассвете лет, а что стало причиной внезапного прерывания земного пути, остается тайной.

Имя покойной звезды навсегда останется связано с образом героев, которых он талантливо воплотил в кино и на телевидении.

К слову, ранее скончался популярный советский артист, отец Алексея Нилова.

