Тяжелая болезнь унесла жизнь известного российского актера Павла Козмопулоса

Тяжелая болезнь убила известного российского актера — ему было 44 года
Павел Козмопулос. Фото: соцсети
Трагедия стала большим ударом для семьи и коллег

Информационное пространство разорвали печальные новости. Завершился земной путь большой знаменитости. Этот мир покинул Павел Козмопулос – актер, сценарист и звезда нашумевшего в свое время коллектива КВНщиков "Сборная Пятигорска". Ему было всего 44 года. В прессе пишут, что причиной смерти стал рак, с которым он сражался долгие годы.

Артист умер в госпитале Минеральных Вод, где за его жизнь боролись местные медики. Тяжелый недуг дал о себе знать еще в юности – в 29 лет мужчина начал терять зрение и слух. Специалисты не сразу смогли установить диагноз, и лишь позже выяснили, что причиной стала опухоль головного мозга. После нескольких сложных операций проблемы с глазами были частично решены, но слух восстановить не удалось.

Несмотря на тяжелые испытания, артист не бросил творчество. Он продолжал писать сценарии, снимался в проектах и сохранял.

Коллеги вспоминают покойного как человека редкого характера. Он был очень веселым и добрым человеком. Даже переживая боль, он не позволял себе унывать и до конца работал, чтобы радовать публику.

К слову, накануне стало известно о смерти популярного советского артиста

Источник: Telegram-канал Shot ✓ Надежный источник
