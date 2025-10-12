Гадюка укусила мужчину и умерла от отравления

Инцидент произошел в Хорватии

42-летний мужчина случайно убил гадюку после укуса – она скончалась из-за отравления, которая получила от его крови. Оказалось, что незадолго до этого у пострадавшего была рабочая встреча, на которой он выпил много алкоголя. В итоге вещество и сгубило змею.

Все случилось в Хорватии. Штеф Радулич отправился гулять по городу в дневное время и забрел на лесную тропинку. Вероятно, в моменте он слишком неожиданно наткнулся на гадюку, которая увидела в нем угрозу и напала. Мужчина сразу ощутил резкую боль в ноге, но также обратил внимание на крайне странное поведение змеи после случившегося.

"Глаза у нее были полузакрыты, она начала шататься и дважды ударилась головой о дерево", – вспомнил он.

По итогу оказалось, что концентрация алкоголя в крови пострадавшего была для гадюки смертельной. Специалисты изучили ее труп и установили, что после укуса Штефа показатели вещества внутри нее были выше 5 граммов на килограмм веса змеи, что несовместимо с жизнью. При этом змеиный яд не оказал никакого эффекта на мужчину.