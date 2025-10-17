Умерла звезда "Улиц разбитых фонарей" Людмила Егорова

Советской актрисе было 86 лет

Ушла из жизни Людмила Егорова – актриса, чье имя хорошо известно зрителям по нашумевшему в свое время проекту "Улицы разбитых фонарей" и постановкам Театра "На Литейном". О кончине знаменитости сообщили представители культурного учреждения, где она служила долгие годы. Артистке было 86 лет. Причину трагедии не разглашают.

Как уточнили коллеги, артистка завершила свое земное пребывание 15 октября. В театре отметили, что в каждом своем образе она демонстрировала большой талант и вкладывала в героинь частицу души. Ее творчество всегда вызывало теплый отклик у публики, и спектакли с ее участием неизменно собирали полные залы.

Кинематографическая судьба Егоровой началась рано – в восемнадцать лет она пришла на киностудию "Ленфильм", после чего ее карьера начала активно развиваться.

На подмостках Театра "На Литейном" ныне покойная знаменитость провела более сорока пяти лет. За эти десятилетия она сыграла в таких легендарных постановках, как "Чужая кровь" и "Собачье сердце".

Информацию о дате и месте прощания с усопшей пообещали сообщить позднее.

К слову, ранее стало известно о смерти другой звезды этого сериала.