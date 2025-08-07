Умерла мать Брэда Питта

Вся семья скорбит о потере

Джейн Этта Питт, бывшая школьная учительница и мать голливудского актера Брэда Питта, ушла из жизни в 84 года. Об этом сообщила ее внучка в соцсетях. Сидни, дочь младшего брата артиста, рассказала, что уход бабушки был внезапным, и никто оказался к этому не готов.

"Если бы вы были знакомы с бабулей, вы бы знали, что у нее самое большое сердце. Она искренне заботилась обо всех и обо всем, не задавая вопросов", – написала девушка в соцсетях.

По ее словам, мать Питта всегда трепетно относилась к своим внукам, старалась их смешить и учить поступать по жизни правильно. Теперь близкие не понимают, как справиться с этой потерей.

У Джейн остались муж Уильям Элвин Питт, трое детей и 14 внуков. Источники рассказывали, что женщина была убита горем из-за того, что не могла видеть наследников своего сына от брака с Анджелиной Джоли, поскольку актриса препятствовала любым контактам на фоне громкого развода.

Известно, что Питт очень трепетно относился к своей матери. Во время премьеры "Формулы-1" он передавал ей привет, признался в любви и послал воздушный поцелуй, поскольку знал, что родительница будет смотреть эфир, сообщает женский журнал "Клео.ру".