Умерла знаменитая советская артистка Гуляева

Жизнь звезды унесла тяжелая болезнь

Культурную сферу нашей страны поразила трагическая новость. Завершился земной путь знаменитой советской и российской актрисы Нины Гуляевой. Ее жизнь оборвалась сегодня, 3 октября. Звезда отошла на 95-м году.

По сообщениям СМИ, причиной стало тяжелое заболевание, которое долгое время подтачивало ее здоровье. Еще в 2024 году артистку увозили в больницу с сильными болями, врачи тогда диагностировали острый холецистит – воспаление желчного пузыря.

О кончине актрисы сообщили в МХТ имени Чехова, которому она посвятила многие десятилетия своей творческой биографии. Там подчеркнули, что покойная сыграла около шестидесяти ярких ролей, а ее уход стал огромной утратой для всего театрального сообщества.

Последний раз актриса выходила на сцену в постановках "Белые ночи" и "Дядя Ваня". Даже в преклонные годы она оставалась верна профессии и радовала зрителей.

Ее голос хорошо знаком миллионам – именно Гуляева озвучивала Людмилу из "Руслана и Людмилы", Буратино, Русалочку и многих других экранных героев.

Смерть знаменитости стала завершением целой эпохи. Ее талант, преданность искусству и неповторимые образы навсегда останутся в памяти зрителей.

