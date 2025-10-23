Умер знаменитый советский актер Анатолий Паников

Артист сыграл во многих телесериалах

Свое земное пребывание завершил актер и режиссер Анатолий Паников. Зрители запомнили его по ролям в популярных сериалах "Глухарь" и "След". О смерти знаменитости сообщил его близкий друг. Печальная новость мгновенно разошлась по соцсетям, вызвав боль и сожаление у многих, кто знал звезду лично или видел его на экране.

Как передает портал "Вслух.ru", любимец публики скончался в Москве. Церемония прощания была организована в Тюмени. В этом городе он долгие годы представлял Союз кинематографистов России и помогал развивать региональное кино.

Будущий артист родился в Караганде. В 1976 году поступил в знаменитую Школу-студию при МХАТе. Вместе с ним учились Александр Балуев и Сергей Гармаш – те, кто впоследствии стали звездами российского кино. Еще в юности будущая звезда отличался трудолюбием и спортивной выносливостью, он серьезно увлекался каратэ.

В 1980-е годы он работал на сценах крупнейших театров страны. В каждом коллективе Паников проявлял себя как универсальный мастер: ставил спектакли, занимался сценографией, руководил постановками и даже возглавлял театры. С его уходом российская культура потеряла человека, который всю жизнь посвятил сцене и всегда старался радовать зрителя.

