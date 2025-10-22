В 39 лет умер известный российский актер Безбородов

Уход звезды стал тяжелым ударом для культурной сферы

Вдова покойного артиста Ивана Безбородова Марианна впервые рассказала о настоящей причине смерти любимого мужчины. Жизненный путь знаменитости оборвался в 39 лет. Убитая горем женщина сообщила, что он тяжело болел, и медики до последнего боролись за его жизнь, но болезнь оказалась слишком серьезной.

Вдова призналась, что не готова говорить о диагнозе, однако подчеркнула – состояние актера было крайне тяжелым.

"Была очень серьезная болезнь. До последнего он улыбался, старался шутить", – сказала она, едва сдерживая слезы.

Талантливый мужчина ушел из жизни всего за неделю до своего сорокалетия. Марианна призналась, что этот день должен был стать особенным для их семьи, но вместо праздника пришлось готовиться к прощанию.

Она назвала покойного человеком редкой душевности – добрым, светлым и всегда готовым прийти на помощь. Его уход стал огромной утратой не только для близких, но и для коллег, с которыми он работал на съемках.

Артист покинул этот мир 24 сентября, однако известие о его смерти стало достоянием общественности лишь спустя несколько недель. В фильмографии актера – "Тайны следствия", "Морские дьяволы" и другие популярные телесериалы.

