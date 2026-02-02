Звезда "Универа" Ткаченко погиб в зоне СВО в 36 лет

Курс рубля
Российский актер Николай Ткаченко, которого зрители знают по комедийным и драматическим ролям в популярных телепроектах, погиб в зоне специальной военной операции. Ему было 36 лет. Информацию о трагедии распространил профильный кинопортал "Кино-театр.ру". Сообщается, что жизнь знаменитости оборвалась в прошлом месяце.
За годы работы он успел оставить заметный след в кино и на театральной сцене: снимался в телесериалах "Универ" и "СашаТаня", участвовал в других телевизионных проектах, а также выходил на сцену Театра современной драматургии. Коллеги и зрители отмечали его живую энергетику и настоящий актерский талант.
После начала конфликта России с соседним государством молодой человек сделал важный личный выбор и отправился на фронт добровольцем. Он находился в зоне боевых действий, служил в составе одного из подразделений и выполнял поставленные задачи на линии соприкосновения.
Гибель актера стала трагическим финалом жизни человека, который был известен публике по забавным телесериалам, но в решающий момент выбрал совсем другую, куда более жесткую реальность.
К слову, ранее стало известно о смерти другого популярного российского артиста.
